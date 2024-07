Herxheim

Feuer in Kräuterfabrik: Auslöser war wohl technischer Defekt

Von dpa/lrs

i Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Feuer in Kräuterfabrik: Auslöser war wohl technischer Defekt») Foto: Marijan Murat/DPA

In einer Kräuterfabrik in Herxheim-Hayna richtet ein Brand einen Millionenschaden an. Verantwortlich war wohl eine Maschine in einer Werkshalle.