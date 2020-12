Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 14:40 Uhr

Landstuhl/Kaiserslautern

Feuer in Klinik: Polizei nimmt möglichen Brandstifter fest

Ein Brand hat in einem Krankenhaus in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) einen Schaden von mindestens 100 000 Euro angerichtet. Die Polizei nahm einen 31 Jahre alten Mann fest. Er wird verdächtigt, am Samstag das Feuer in einem Lagerraum im sechsten Obergeschoss der Klinik gelegt zu haben. Die Feuerwehr hatte nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern die Flammen rasch unter Kontrolle. Ein Arzt zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu. Patienten waren nicht in dem Stockwerk. Eine Evakuierung war daher den Angaben zufolge nicht notwendig. Der mutmaßliche Brandstifter wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.