Mainz

Feuer in Kaufhaus in der Mainzer Innenstadt

Am frühen Freitagmorgen hat es in einem Kaufhaus in der Mainzer Innenstadt gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand in einem Technikraum aus. Teile der Gebäudetechnik hatten demnach Feuer gefangen. Durch die Lüftungs- und Technikschächte sei der Rauch auf mehrere Etagen verbreitet worden, hieß es. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge noch am Morgen löschen und die betroffenen Räume entlüften. Die Schächte hätten allerdings aufwendig kontrolliert werden müssen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auszuschließen. Bereits während des Einsatzes wurden demnach Verkaufsflächen aber teilweise wieder freigegeben. Die angrenzende Straße war laut Polizei zeitweise gesperrt gewesen.