Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 13:10 Uhr

Kaiserslautern

Feuer in Kaiserslautern: Größerer Schaden als angenommen

Der Brand zweier Gebäudekomplexe in der Innenstadt von Kaiserslautern hat einen größeren Schaden verursacht als zunächst angenommen. „Wir gehen mittlerweile von einem Schaden im siebenstelligen Bereich aus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Direkt nach dem Feuer am Vortag war noch von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich die Rede gewesen.