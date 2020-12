Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 12:00 Uhr

Betzdorf

Feuer in Hallen wohl in Dachgeschoss ausgebrochen

Der Brand in Lagerhallen der Deutschen Bahn (DB) in Betzdorf ist vermutlich im Dachgeschoss ausgebrochen. Angaben der Polizei zufolge haben Beamte der Kriminaltechnik den Brandort bereits untersucht. Eine Brandursache steht weiter nicht fest, Hinweise auf Brandstiftung liegen demnach allerdings nicht vor. Weitere Details gab es einem Sprecher der Kriminalpolizei zufolge am Freitag nicht.