Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 07:00 Uhr

Enkirch

Feuer in Einfamilienhaus verursacht sechsstelligen Schaden

Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist in der Moselgemeinde Enkirch in der Nacht auf Mittwoch in Brand geraten. Die Löscharbeiten seien schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war demnach am Morgen noch im Einsatz. Die drei Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einer von ihnen erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Zwischenzeitlich waren etwa 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 150 000 Euro. Warum die Flammen ausbrachen und weitere Details waren zunächst unklar.