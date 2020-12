Boppard

Feuer in Bopparder Grundschule

Eine Grundschule in Boppard hat am Montag in Flammen gestanden. Eine hohe schwarze Rauchsäule stieg auf. „Verletzte sind bislang nicht bekannt“, sagte ein Koblenzer Polizeisprecher am Spätnachmittag. Die Feuerwehr habe einen „Vollbrand“ in der Grundschule im Ortsbezirk Bad Salzig bekämpft. Die Ursache des Feuers sei zunächst unbekannt gewesen. „Die Ermittlungen laufen noch“, hieß es. Die Grundschüler sind derzeit in den Weihnachtsferien.