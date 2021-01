Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 07:10 Uhr

Feuer greift über: Fachwerkhaus brennt

Ein Fachwerkhaus ist in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Altenkirchen in Brand geraten. Das Feuer war zunächst in einer Scheune in Wissen ausgebrochen und hatte dann auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Die vier Bewohner konnten das Haus demnach noch unverletzt verlassen. Haus und Scheune standen noch in der Nacht in Vollbrand, hieß es. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr ist das Wohnhaus wohl nicht mehr zu retten.