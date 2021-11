Mainz

Feuer gelegt: Gericht verhängt dreieinhalb Jahre Haft

Wegen eines absichtlich gelegten Feuers im 14. Stock eines Mainzer Hochhauses ist ein Mann zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mainz sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der 46-Jährige im Juni Benzin in der Wohnung verschüttet und anschließend angezündet hatte. Der Mann verließ das Hochhaus per Aufzug, er wurde in der Nähe festgenommen.