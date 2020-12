Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 20:00 Uhr

Koblenz

Festung Ehrenbreitstein mit 180 Lampen illuminiert

„Koblenz steht zusammen“ ist auf der Mauer zu lesen: Die Festung Ehrenbreitstein ist am Dienstagabend mit 180 Lampen farbig angestrahlt worden. Weil die Martinsumzüge wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden können, kam schließlich die Idee auf, die Festung zu illuminieren, wie Timo Loesch von Koblenz-Touristik erklärte. Die ganze Nacht hindurch soll die Festung demnach erleuchtet werden – und „ein bisschen Zuversicht und Trost spenden in Zeiten von Corona“, sagte Loesch, der für die technische Umsetzung verantwortlich war. Am Martinstag leuchten eigentlich am 11.11. traditionell vielerorts in Rheinland-Pfalz die Lichter der Kinderumzüge.