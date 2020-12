Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 14:40 Uhr

Ludwigshafen

Festspiele Ludwigshafen mit großer Vielfalt

Mit dem Stück „Der Sturm“ von William Shakespeare in einer Inszenierung von Intendant Tilman Gersch beginnen am 3. Oktober die Festspiele Ludwigshafen. „„Der Sturm“ berührt mich, in dem Gedanken nach Versöhnung, Verzeihen, Vergeben“, sagte Gersch der Deutschen Presse-Agentur. Das Stück sei eine Romanze. „Wie schön das klingt. Wie selten sind solche Worte geworden: Zauber, Anmut, Reinheit, Güte.“ Das Programm der Spiele, die bis zum 12. Dezember laufen, wurde am Donnerstag vorgestellt.