Festnahme: Polizei stoppt Duo bei Einbruchserie

Speyer (dpa/lrs). Der Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in zwei Häuser und einen Pkw in Speyer eingebrochen sind. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass die 25- und 33-jährigen Männer jeweils ein Messer bei sich trugen, wie die Polizei Speyer am Mittwoch mitteilte. Die gestohlenen Gegenstände konnten alle kurz nach der Tat am Dienstagabend an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Zunächst sollen die Männer in ein vermutlich offenstehendes Wohnhaus eingetreten sein und aus einem Rucksack verschiedene Gegenstände entwendet haben. Durch eine offenstehende Terrassentür sollen sie danach ein weiteres Haus durchsucht, dort aber keine Wertsachen mitgenommen haben. Schließlich sollen die Täter Gegenstände aus einem Pkw gestohlen haben. Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits eine Fahndung eingeleitet und stellte die zwei Männer in der Nähe.

