Festnahme nach bewaffneten Raubüberfällen

Nach einer Serie von Raubüberfällen in den Gemeinden Kleinblittersdorf und Mandelbachtal sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Er soll am Freitag erneut versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen.

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, mindestens zehn Raubüberfälle begangen zu haben. Der 45-Jährige wollte am Freitag mutmaßlich eine Tankstelle in Habkirchen überfallen und war bereits maskiert, als die Beamten ihn fassen konnten, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Dienstag mitteilte. Auf dem Beifahrersitz seines Wagens fanden sie eine Schusswaffe. Der Mann soll dieselbe Tankstelle bereits zwei Tage zuvor am Mittwoch aufgesucht haben, habe jedoch den Überfall abgebrochen, da ein anderes Auto auf das Gelände gefahren war.

Der in Frankreich lebende Mann soll nach derzeitigen Ermittlungen für mindestens zehn Raubüberfälle auf Verbrauchermärkte und Tankstellen im Grenzgebiet zu Frankreich seit Dezember 2022 verantwortlich sein. Er soll seine Waffe genutzt haben, um Bargeld und Tabakwaren zu erbeuten. Am Freitag noch durchsuchten Ermittler die Wohnung des Mannes. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Polizeimeldung