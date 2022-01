Prüm

Festgefahrene Lastwagen blockieren schneeglatte Straßen

Schnee und glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag in der Eifel für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem auf der stark befahrenen B51 blieben zahlreiche Lastwagen stecken oder rutschten in die Leitplanken, wie die Polizei in Prüm (Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm) mitteilte. Querstehende Sattelzüge behinderten vielerorts die Räumfahrzeuge. Etliche Lastwagenfahrer hatten laut Polizei „die Straßenverhältnisse zu optimistisch eingeschätzt“.