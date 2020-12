Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Ferienangebote mit zusätzlich 1,5 Millionen Euro gefördert

Familien und Jugendliche haben nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Landesregierung in der Corona-Krise erlebnisreiche und erholsame Ferien besonders nötig. Eine Reihe von Angeboten sei wegen der Beschränkungen jedoch gestrichen worden, viele Eltern hätten kaum noch Urlaubstage oder wegen Kurzarbeit zu wenig Geld für Ferien, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag in Mainz. „Wir brauchen aber gerade in diesem Jahr ein starkes Frauen-Angebot.“