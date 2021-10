Mainz

Ferienangebote für Kinder und Jugendliche aus Flutgebiet

Herbstferien-Freizeiten für Kinder und Jugendliche, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, werden vom rheinland-pfälzischen Familienministerium extra bezuschusst. „Die Fördersätze pro Tag und Teilnehmerin und Teilnehmer wurden auf 15 Euro verdoppelt, so dass viele Angebote kostenneutral für die Eltern sind“, heißt es in einer Antwort von Familienministerin Katharina Binz (Grüne) auf eine Kleine Anfrage ihrer Parteifreundin Lisett Stuppy. Die zweiwöchigen Herbstferien beginnen an diesem Montag.