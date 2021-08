Kaiserslautern

Felix Götze darf Intensivstation verlassen

Aufatmen bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern: Mittelfeldspieler Felix Götze ist nach seinem im Spiel bei Viktoria Berlin (0:4) erlittenen Haarriss im Schädel auf dem Weg der Besserung. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit. Nach einer Nacht auf einer Intensivstation in einem Berliner Krankenhaus durfte der 23-Jährige diese am Montag verlassen. Voraussichtlich am Dienstag soll er auch aus dem Krankenhaus entlassen werden. Götze musste bei der Partie am Sonntag nach einem Zusammenprall in der 70. Minute benommen vom Platz getragen werden und dürfte dem Traditionsclub nun einige Wochen nicht zur Verfügung stehen.