Alzey

FDP-Spitzenkandidatin Schmitt „zuversichtlich“

Die rheinland-pfälzische FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt hat sich bei der Stimmabgabe optimistisch gezeigt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein starkes Ergebnis erreichen werden“, sagte sie am Sonntag in Alzey. „Dann werden wir schauen, wer auf uns zukommt und abwarten, in welche Gespräche das führen wird.“