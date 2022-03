Bad Kreuznach

Bürgermeisterwahl

FDP-Politiker Letz neuer Oberbürgermeister von Bad Kreuznach

Der FDP-Politiker Emanuel Letz wird neuer Oberbürgermeister von Bad Kreuznach. In der Stichwahl am Sonntag kam er nach dem vorläufigen Endergebnis auf 62,4 Prozent. Für die CDU-Politikerin Sabine Drees stimmten 37,6 Prozent. In der ersten Runde vor zwei Wochen war keiner der Bewerber auf die erforderliche absolute Mehrheit gekommen. Die amtierende SPD-Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) erhielt damals nur die drittmeisten Stimmen und wurde damit abgewählt.