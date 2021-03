Mainz

FDP-Landesvorstand gibt Auftrag zu Sondierungsgesprächen

Nach SPD und Grünen hat sich auch der FDP-Landesvorstand in Rheinland-Pfalz für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Fortsetzung der Ampel-Koalition ausgesprochen. Der Landesvorstand habe am Montagabend in einer digitalen Sitzung den Auftrag dazu erteilt, sagte FDP-Sprecher Stephan Hans am Dienstag in Mainz. Der nächste Schritt sei jetzt, dass die SPD mit ihren möglichen künftigen Partnern in Kontakt trete und ein Termin gefunden werde. „Da man sich ja kennt, dürfte das relativ zügig gehen.“ Der Vorstand der SPD hatte ebenfalls am Montagabend beschlossen, Grüne und FDP zu Sondierungsgesprächen einzuladen.