Mainz

FDP-Kandidatin will Forschung und Wirtschaft enger verzahnen

Die rheinland-pfälzische FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt will bei einer erfolgreichen Landtagswahl und der Beteiligung ihrer Partei auch an der nächsten Landesregierung die Bereiche Innovation, Forschung und Entwicklung stärker vorantreiben. Rheinland-Pfalz brauche eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu sehr mit der Standortfrage beschäftigt. Wir müssen künftig stärker auf Themenschwerpunkte an bestimmten Hochschulstandorten hinwirken und dies dann geschickter mit der Wirtschaft vor Ort verzahnen“, sagte sie.