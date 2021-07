Berlin

FDP-Generalsekretär Wissing: Nicht nur auf Inzidenz schauen

In der Debatte über die Aussagekraft von Corona-Kennziffern hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing den Stellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz infrage gestellt. „Die Inzidenzen sind natürlich ein Hinweis darauf, wie sich die Pandemie entwickelt, aber allein auf die Inzidenz zu schauen, das ist sicher nicht richtig“, sagte Wissing, der auch FDP-Landeschef in Rheinland-Pfalz ist, am Montag im „Frühstart“ von RTL/ntv. Es reiche auch nicht, zusätzlich die Intensivbetten-Belegung zu berücksichtigen. „Wir müssen auch darauf achten, wie viele Menschen überhaupt hospitalisiert werden müssen“, so der FDP-Politiker.