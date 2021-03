Berlin

FDP-Generalsekretär Wissing: Ampel keine Blaupause für Bund

Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing will für seine Partei mit Blick auf die Bundestagswahl alle Optionen offenhalten. Weder sei eine Ampel mit Grünen und SPD eine „Blaupause“ für den Bund, noch die CDU allein möglicher Partner, sagte Wissing am Sonntag in der ZDF-Sendung „Die Berliner Runde“. „Natürlich gibt es Schnittmengen mit der Union, aber es ist nicht so, dass nur die Zusammenarbeit zwischen der Union und der FDP möglich ist“, sagte Wissing, der auch Landesvorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz ist. „Es hängt immer davon ab: kann man sich auf Augenhöhe begegnen“, sagte er. Auch könne eine Ampel keine rotgrüne Politik machen. „Mit der FDP wird es auch, das weiß ja jeder, keinen Linksruck geben in Deutschland. Wir werden weder eine Vermögenssteuer noch eine Einheitskrankenversicherung umsetzen“, sagte Wissing.