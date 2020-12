FDP zieht mit Schmitt und Wissing ins Wahljahr 2021

Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 02:20 Uhr

Die personellen Weichen für die Landtags- und Bundestagswahl sind gestellt. Mit Daniela Schmitt wollen die rheinland-pfälzischen Liberalen in Mainz am Kabinettstisch bleiben und mit Volker Wissing in Berlin auf die Regierungsbank kommen.

Mainz (dpa/lrs). Mit dem Spitzenduo Daniela Schmitt und Volker Wissing geht die rheinland-pfälzische FDP in die Landtags- und Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die Wirtschaftsstaatssekretärin, die als enge Vertraute von Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing gilt, wurde am Samstag auf dem Parteitag der Liberalen in Mainz mit 95,2 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März gewählt. Wissing, der auch Generalsekretär der Bundes-FDP ist, ist die Nummer eins auf der FDP-Landesliste für die Bundestagswahl. Er erhielt 87,5 Prozent der Stimmen.

In ihrer kämpferischen Bewerbungsrede teilte Schmitt gegen die oppositionelle CDU und auch gegen die Grünen aus, mit denen die FDP gemeinsam mit der SPD seit 2016 das Land in einer Ampelkoalition regiert. „Ein Wahlprogramm hat die CDU bislang noch nicht, aber über den Zuschnitt der Ministerien philosophiert man schon mal“, sagte sie. Unions-Fraktionschef Christian Baldauf denke öffentlich darüber nach, ob er die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel zum SWR-Wahlduell mitbringen dürfe und habe die Klimapolitik aus der Hand gegeben. „Lass uns gerne mal wieder über starke Wirtschaftspolitik sprechen. Wir machen sie jeden Tag“, sagte sie in Richtung Baldauf.

Dem Koalitionspartner Grünen warf sie vor, Verkehrspolitik durch die großstädtische Brille zu sehen und die Entwicklung auf dem Land nicht im Blick zu haben. „Wer Verkehrspolitik aus der Mainzer Neustadt denkt und mit seinen Überlegungen in Mainz-Gonsenheim endet, der vergeht sich an der Entwicklung der ländlichen Räume“, sagte sie. Das von der FDP geführte Wirtschaftsministerium habe in den vergangenen Jahren viel zum Ausbau und zur Vernetzung der Verkehrswege in Rheinland-Pfalz getan. „Wo Grüne noch über die Mobilitätswende diskutieren, setzen wir sie längst um für ganz Rheinland-Pfalz.“

Die FDP wolle in dem Bundesland auch nach der Wahl im März an der Regierung bleiben und das Land besser machen. „Ich will diese Wahl gewinnen aus tiefer Verantwortung für Rheinland-Pfalz“, sagte Schmitt.

Wissing forderte, den Bundestag stärker in die Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie einzubeziehen und weniger „Politik aus dem Hinterzimmer“ zu machen. Zugleich verteidigte er seine Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. „Auch wenn man einer Landesregierung angehört, kann man anderer Meinung sein.“ Das sei kein Populismus, wie ihm von CDU-Fraktionschef Baldauf vorgeworfen worden sei. „Wir können in unserer Demokratie keine staatliche Einheitsmeinung brauchen“, sagte er. Der stellvertretende Regierungschef hatte mit Blick auf den von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdown von „sehr weitreichenden Grundrechtseingriffen“ gesprochen, die in verfassungsrechtlicher Hinsicht „ein Ritt auf Messers Schneide“ seien.

Auf die weiteren Listenplätze für die Landtagswahl wählten die Delegierten Justizminister Herbert Mertin, Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer, Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht sowie Marco Weber, Philipp Fernis und Steven Wink. Für die Bundestagswahl rückten die Liberalen hinter ihrem Spitzenkandidaten Wissing abwechselnd immer eine Frau und einen Mann auf die Landesliste: Carina Konrad, Mario Brandenburg, Sandra Weeser, Manuel Höferlin und Bianca Hofmann.

Laut einer Meinungsumfrage vom 22. Oktober könnte es für die FDP spannend werden, ob sie bei der Landtagswahl über die 5-Prozent-Hürde kommt. Die FDP käme nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung auf 5 Prozent. Bei der Landtagswahl 2016 hatten die Liberalen 6,2 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die Parteiführung hatte sich entschlossen, trotz der Pandemie-Entwicklung an dem Termin für ihre Versammlung am Samstag festzuhalten. Wissing bat zu Beginn des Treffens die Delegierten um Verständnis dafür und verwies darauf, dass die Landesliste für die Landtagswahl laut Wahlgesetz bis spätestens 29. Dezember vorliegen müsse. Eine Verschiebung wäre nicht sinnvoll gewesen, da mit einer deutlichen Verbesserung der Lage in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sei, sagte Wissing.