FDP: Verdienste von Malu Dreyer bleiben über Amtszeit hinaus

ARCHIV - Eine Debatte im Landtag von Rheinland-Pfalz in Mainz.

ARCHIV - Eine Debatte im Landtag von Rheinland-Pfalz in Mainz. Foto: Lando Hass/dpa

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der rheinland-pfälzische FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach ihrer Rücktrittsankündigung eine außerordentliche Leistung und «unermüdlichen Einsatz für unser Land» bescheinigt. «Ihre Verdienste werden über ihre Amtszeit hinaus Bestand haben», sagte er am Mittwoch in Mainz. Sie habe das Land mit Weitsicht, Engagement und herausragender Kollegialität geführt. Die Zusammenarbeit in der Koalition von SPD, Grünen und FDP sei stets von Respekt und konstruktivem Dialog geprägt gewesen. Dreyer habe auch stets ein offenes Ohr für Anliegen der Freien Demokraten gehabt. «Wir haben keinen Zweifel, dass die Koalition mit dem designierten Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer erfolgreich und vertrauensvoll zusammenarbeiten wird», sagte er.