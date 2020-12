Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 14:40 Uhr

Mainz

FDP: USA müssen wieder „verlässlicher Freund“ werden

Die FPD-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Cornelia Willius-Senzer, hat dem Demokraten Joe Biden zu seiner Wahl zum künftigen US-Präsidenten gratuliert. „Die Wahl Bidens ist die Chance, das transatlantische Verhältnis wieder zu einer echten partnerschaftlichen Beziehung auf Augenhöhe zu machen“, erklärte Willius-Senzer am Sonntag in Mainz. „Die USA müssen wieder zu einem verlässlichen Freund werden. Die Präsidentschaft (Donald) Trumps hat auch in Rheinland-Pfalz Schaden verursacht.“