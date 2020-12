Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 17:10 Uhr

Mainz

FDP stellt programmatische Weichen für Wahlkampf

Mit den Schwerpunkten berufliche Bildung, Wirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume will die FDP in den Landtagswahlkampf ziehen. Insgesamt 88 Seiten stark ist der Entwurf des Wahlprogramms, den die rund 200 eingeladenen Delegierten an diesem Samstag (10.00 Uhr) bei einem Parteitag in Mainz beschließen wollen, wie die designierte Spitzenkandidatin Daniela Schmitt am Freitag in Mainz mitteilte. Die FDP wolle dafür sorgen, dass Rheinland-Pfalz gute Rahmenbedingungen für die berufliche Weiterbildung, für Gründer und Unternehmen biete, sagte die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.