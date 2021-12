Ottweiler

FDP stellt Kandidatenliste zur Landtagswahl auf

Die FDP im Saarland stellt an diesem Samstag (10.00 Uhr) ihre Landesliste zur Landtagswahl am 27. März 2022 auf. Oberstes Ziel der Partei sei es, den Einzug in den Landtag wieder zu schaffen, sagte ein Sprecher der FDP. Die FDP ist seit 2012 nicht mehr im Landtag vertreten. Für die Landtagswahl werde ein Ergebnis von acht Prozent angestrebt, sagte der Sprecher. „Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen können.“