Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 14:20 Uhr

Mainz

FDP hält an Plänen für Aufstellung der Wahlliste fest

Die rheinland-pfälzische FDP will wie geplant am 7. November in Mainz bei einer Vertreterversammlung ihre Landesliste für die Landtagswahl im März und die Bundestagswahl im nächsten Jahr aufstellen. Das sagte Parteisprecher Stephan Hans am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD hatte zuvor wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ihren ursprünglich für den 31. Oktober in Mainz geplanten ordentlichen Landesparteitag aufs nächste Jahr verschoben.