Saarbrücken

FDP fordert rasche Impfung von Patienten in Intensivpflege

Die FDP im Saarland fordert eine bevorzugte Impfung auch von Patienten in ambulanter Intensivpflege. Diese Hochrisikopatienten und ihre Pflegekräfte würden im Saarland bislang nicht priorisiert behandelt, kritisierte der Landesverband in einer Mitteilung vom Sonntag. Hier müsse sofort umgesteuert werden, forderte der stellvertretende Landesvorsitzende Helmut Isringhaus. „Nachdem nunmehr Impfstoffe verfügbar sind, die logistisch nicht mehr so kompliziert sind, muss die Risikogruppe der ambulanten Intensivpatienten schnellstmöglich geimpft werden.“