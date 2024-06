FCK-Trainer Anfang holte sich Tipps von Vorgänger Funkel

Um einen besseren Start am Betzenberg zu haben, hat sich der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer lange mit dem erfahrenen Trainer-Oldie ausgetauscht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Vor seinem Amtsantritt als Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat sich Markus Anfang einige Tipps bei seinem Vorgänger Friedhelm Funkel geholt. «Ich habe ihn angerufen, weil es für mich wichtig war, Informationen zu bekommen. Wenn einer so lange im Geschäft ist, solltest du das nutzen», berichtete Anfang am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung am Betzenberg.

Der 70 Jahre alte Funkel hatte den FCK in der Vorsaison als dritter Trainer innerhalb eines Jahres zum Klassenerhalt und ins Finale des DFB-Pokals geführt. «Ich kenne Friedhelm schon, seit ich Spieler war. Unsere Wege haben sich oft gekreuzt. Wir haben ein längeres Gespräch geführt, es war ein angenehmes Telefonat. Ich bin dankbar für alle Informationen, die er mir geben konnte», erzählte Anfang.

Funkel hatte bei seinem Abschied nach dem gegen Bayer Leverkusen verlorenen Pokal-Endspiel erklärt: «Ich wünsche dem Verein, dass er einen Trainer findet, der ein bisschen dickköpfig ist und eine eigene Meinung hat, die er umsetzt.»

Nach Ansicht von Anfang trifft dies auf ihn selbst zu. «Ich habe eine eigene Meinung, bin aber nicht beratungsresistent. Und ein kleiner Dickkopf bin ich auch manchmal, wenn ich eine Idee habe, die ich umsetzen will», sagte der 50-Jährige.

