Kaiserslautern

3. Liga

FCK-Sportchef will nichts von Aufstiegs-T-Shirts wissen

Beim 1. FC Kaiserslautern will Geschäftsführer Thomas Hengen nichts mit der Beschaffung von Aufstiegs-T-Shirts zu tun haben. «Davon will ich nichts wissen. Das macht bei uns Marketingchef Marcus Böse, aber in so etwas möchte ich gar nicht involviert werden», sagte der 47 Jahre alte ehemalige Fußballprofi im Interview der «Rheinpfalz» (Freitag). «Ich bin da altmodisch und möchte keine Baustellen haben, die nichts damit zu tun haben, uns mit der nächsten sportlichen Aufgabe zu beschäftigen.»