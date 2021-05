Kaiserslautern

FCK will verkorkste Drittliga-Saison mit Sieg beenden

Ohne Druck geht der 1. FC Kaiserslautern in das Finale einer völlig verkorksten Saison in der 3. Fußball-Liga. Dank des am vergangenen Wochenende gesicherten Klassenverbleibs steht den Roten Teufeln am Samstag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Verl keine Nervenprobe bevor. „Das waren sehr intensive Wochen. Am vergangenen Sonntag ist sehr viel Druck abgefallen. Die Jungs haben dann auch mal ein bisschen gefeiert. Die Erleichterung hat man in dieser Trainingswoche auch in den Gesichtern der Spieler gesehen“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag.