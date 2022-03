Kaiserslautern

3. Liga

FCK will Schlusslicht Havelse «sehr ernst nehmen»

Als klarer Favorit geht der 1. FC Kaiserslautern in sein Heimspiel des 30. Spieltages der 3. Fußball-Liga gegen Schlusslicht TSV Havelse. «Havelse hat sich in dieser Liga etabliert und schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. Sie wissen mittlerweile, wie man in der 3. Liga spielen muss. Wir sind angehalten, diesen Gegner sehr ernst zu nehmen und das machen wir auch», betonte Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr).