FCK will gegen Mönchengladbach die Pokal-Sensation schaffen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals vor einer schweren Aufgabe. Der FCK empfängt am Montagabend (20.45 Uhr) Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Fritz-Walter-Stadion und geht als klarer Außenseiter in die Partie. „Die Rollen sind klar verteilt. Dementsprechend ist es auch mal schön, aus einer Underdogposition in ein Spiel zu gehen. Ich denke, das tut uns ganz gut“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag.