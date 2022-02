Kaiserslautern

FCK mit 1900 Fans zum Drittliga-Derby nach Mannheim

Nach dem 2:2 im Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende wartet auf den 1. FC Kaiserslautern das nächste Highlight in der 3. Fußball-Liga. Am Sonntag (14.00 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen zu Gast bei Waldhof Mannheim. Vor dem prestigeträchtigen Südwestderby liegen die Pfälzer in der Tabelle vier Punkte vor den Mannheimern. „In Derbys gibt es keine Favoriten. Da ist immer viel möglich und es geht nicht darum, wer wo in der Tabelle steht“, sagte Antwerpen am Freitag.