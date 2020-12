Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 12:20 Uhr

Kaiserslautern

FCK kurz nach Fritz-Walter-Geburtstag ohne Fans

Der 1. FC Kaiserslautern muss das Heimspiel am Montag (19.00 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock ohne Zuschauer bestreiten. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Mittwoch nach einer Abstimmung mit der Stadtverwaltung mit. In den ersten drei Partien dieser Saison waren im Fritz-Walter-Stadion unter Beachtung eines Hygienekonzeptes Fans teilweise zugelassen – zuletzt gegen den FC Ingolstadt 7500. Allerdings kamen nur 2905 Besucher.