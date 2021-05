Kaiserslautern

FCK im Kellerduell gegen Uerdingen: Wieder unter Zugzwang

Der abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern kann am Samstag (14.00 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Am 36. Spieltag empfangen die Pfälzer im Fritz-Walter-Stadion den Tabellen-17. KFC Uerdingen zum direkten Kellerduell in der 3. Fußball-Liga.