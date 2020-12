Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 16:30 Uhr

Magdeburg

FCK feiert zum Drittliga-Neustart ersten Sieg in diesem Jahr

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen perfekten Start nach der fast dreimonatigen Corona-Pause erwischt und im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Die Pfälzer kamen am Samstag beim 1. FC Magdeburg zu einem glücklichen 1:0 (1:0) und feierten damit den ersten Sieg in diesem Jahr. Das Tor des Tages erzielte André Hainault bereits in der 5. Minute. Die Roten Teufel verbesserten sich mit nun 37 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz.