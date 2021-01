Kaiserslautern

FCK bei Spitzenreiter Dresden: „Bessere Rückrunde spielen“

Zum Auftakt der Rückrunde hat der abstiegsbedrohte 1. FC Kaiserslautern eine Herkulesaufgabe vor sich. Die Mannschaft von Coach Jeff Saibene gastiert am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden. Nach den Nachholspielen in dieser Woche ist der viermalige deutsche Meister mit nur 20 Punkten auf Tabellenplatz 17 abgerutscht.