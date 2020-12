Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 15:50 Uhr

FCK: Allerletzter Schritt zum Klassenverbleib?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern kann in der Partie bei Hansa Rostock am Dienstag (20.30 Uhr) die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenverbleib ausräumen. Vier Spieltage vor Saisonende in der 3. Fußball-Liga beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zehn Punkte. Vor der Begegnung an der Ostsee ist mal wieder die mangelnde Konstanz ein Thema bei den Pfälzern.