Kaiserslautern

FC Kaiserslautern: Serie gegen Viktoria Berlin auf Prüfstand

Erstmals in dieser Saison auf einem direkten Aufstiegsplatz, seit sieben Spielen ungeschlagen: Der 1. FC Kaiserslautern kann voller Selbstbewusstsein in das Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen Viktoria Berlin gehen. „Die Tabelle ist für uns eine schöne Momentaufnahme. Mir wird aber etwas zuviel darüber gesprochen“, sagte Trainer Marco Antwerpen vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Aufsteiger, meinte aber auch: „Es ist eine Bestätigung für unsere guten Leistungen. Darauf wollen wir aufbauen.“