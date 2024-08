Wer den Beginn der fünften Jahreszeit am 11.11. auf dem Mainzer Schillerplatz erleben will, braucht dieses Jahr ein wenig Glück – und eine Online-Registrierung.

Schwellköpp in der Menge Narren auf dem Schillerplatz. Traditionell werden alljährlich am 11.11. um 11:11 Uhr die «Närrischen Grundgesetze» mit ihren elf Artikeln für die Narrenfreiheit in Mainz verkündet. (zu dpa: «Fastnachtsstart in Mainz: Ticketverkauf im Losverfahren») Foto: Lando Hass/DPA

Mainz (dpa/lrs). Tickets für die Fastnachtsfeier am 11.11. auf dem Schillerplatz in Mainz werden dieses Jahr im Losverfahren vergeben. Wie der Mainzer Carneval-Verein (MCV) bekanntgab, dürfen aus Sicherheitsgründen nur 9.000 Feiernde auf dem Schillerplatz zugelassen werden. Interessierte können sich deshalb ab dem 14. August um 18 Uhr auf der Homepage des MCV registrieren. Mit der Registrierung kommt man in einen Lostopf und nimmt automatisch am Losverfahren teil. Bei erfolgreicher Ziehung können die Närrinnen und Narren bis zu vier Karten bestellen. Ein Ticket kostet sieben Euro.

Mit der Neukonzeption des Kartenvorverkaufs reagiert der MCV auf Kritik aus dem Vorjahr. «Wir sind überrannt worden», sagte MCV-Präsident Hannsgeorg Schöning. Innerhalb weniger Stunden waren die Karten für die Feierlichkeiten auf dem Schillerplatz ausverkauft. Mit dem Losverfahren wolle man die Situation entschärfen und sich an Großveranstaltungen wie das DFB-Pokalfinale anpassen, die ihre Tickets ähnlich vergeben.

Registrierungsschluss für das Losverfahren ist der 31. August, 18 Uhr. Sollten am Ende nicht alle Karten verkauft sein, gibt es eine zweite Auslosungsrunde. Interessierte ohne Möglichkeit zur Online-Registrierung können sich ins Losverfahren einschreiben, indem sie eine Registrierungskarte an der Geschäftsstelle des MCV in der Mainzer Innenstadt ausfüllen und in den Briefkasten einwerfen. Auch diese Karten kommen in den digitalen Lostopf.