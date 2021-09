Saarlouis

Fastnachter Krawietz mit Kulturpreis geehrt

Für seine Verdienste um die Förderung von Fastnachtsbräuchen ist der Vizepräsident des Bunds Deutscher Karneval, Peter Krawietz, mit dem Kulturpreis der Deutschen Fastnacht geehrt worden. Die Bundesverteidigungsministerin und Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching-Fastnacht-Karneval, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), überreichte ihm die Auszeichnung am Samstagabend in Saarlouis. Der Kulturpreis ist ein Ehrenpreis in Form eines handgeschnitzten Moriskentänzers.