Koblenz

Fast dreieinhalb Jahre Haft für hochrangigen PKK-Funktionär

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat am Freitag einen hochrangigen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Das OLG sah es nach eigener Auskunft als erwiesen an, dass der 38-Jährige als einer von insgesamt neun Regionalverantwortlichen in Deutschland zur hiesigen obersten Führungsebene der PKK gehört hatte – einer „terroristischen Vereinigung im Ausland“. Die Bundesanwaltschaft hatte drei Jahre und acht Monate Haft gefordert. Die Verteidigung hatte sich auf keine konkrete Forderung festgelegt.