Leerrohre mit unterschiedlichen Durchmessern und Farben für das spätere Einblasen von Glasfaserkabeln hängen an einer der Baustellen für den Breitband-Internetausbau an einem Hinweisschild für eine Schule. Das Unternehmen WEMACOM verlegt derzeit Glasfaseranschlüsse im Landkreis Nordwestmecklenburg. Bisher sind mit rund 1.000 Kilometern etwa 50 Prozent der Gesamttrassenlänge verbaut. Rund 5.500 Hausanschlüsse sind bislang für das Anschließen an das schnelle Glasfasernetz vorbereitet. (zu dpa: «Fast alle Schulen im Saarland am Glasfasernetz») Foto: Jens Büttner/DPA