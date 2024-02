Fast 700 Strafanzeigen bei Karnevalsveranstaltungen

Die „Meenzer Schwellköpp“ sind beim Mainzer Rosenmontagszug unterwegs. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz (dpa/lrs). Bei den Feierlichkeiten von Altweiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag hat die Polizei insgesamt 694 Strafanzeigen in Rheinland-Pfalz aufgenommen. Davon waren 346 Körperverletzungsdelikte, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz in einer Bilanz zu den Einsätzen an den Fastnachtstagen mitteilte. Die Zahl der registrierten Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte habe bei 22 Taten gelegen. Zudem sei es zu 13 tätlichen Angriffen sowie 33 Beleidigungen gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gekommen.

Bei den landesweit 678 Fastnachts- und Karnevalsveranstaltungen seien insgesamt 4113 Personen kontrolliert und 322 Platzverweise ausgesprochen worden. In 57 Fällen mussten den Angaben zufolge Personen in Gewahrsam oder vorläufig festgenommen werden. Rund 5400 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte seien im Einsatz gewesen, alleine beim Mainzer Rosenmontagszug über 1000 Polizeikräfte. Rund um den närrischen Aufzug in der Landeshauptstadt habe es bei einer Besucherzahl von bis zu 550.000 Personen knapp 80 registrierte Straftaten gegeben.

