Bad Ems

Fast 4,1 Millionen Einwohner in Rheinland-Pfalz

Rund 4 099 600 Menschen haben am Jahresende 2020 in Rheinland-Pfalz gelebt – so viele wie noch nie. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Dienstag stieg die vorläufig geschätzte Einwohnerzahl damit 2020 im neunten Jahr in Folge. Der Bevölkerungszuwachs fiel allerdings mit annähernd 5700 Bürgern deutlich schwächer aus als in den beiden Vorjahren.