Mainz

Fast 4000 neue Corona-Infektionen bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat den neunten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Montag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 672,0 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Ein Tag zuvor waren es 666,4. Die Gesundheitsämter des Landes erfassten 3932 Neuinfektionen binnen eines Tages (Stand 14.10 Uhr).