Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Fast 250 neue Corona-Infektionen: Weitere Hotspots in Rheinland-Pfalz

Weitere 248 Rheinland-Pfälzer haben sich innerhalb eines Tages nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Erreger blieb unverändert bei 263, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte.